İran ve Umman Arasında 18 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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İran ve Umman Arasında 18 Anlaşma İmzalandı

27.05.2025 23:55
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Umman'da Sultan Tarık ile görüşerek 18 işbirliği anlaşması imzaladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya gelirken iki ülke arasında 18 işbirliği anlaşması imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki günlük resmi ziyaret kapsamında gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta, Umman Sultanı Tarık tarafından Al Alam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Karşılama töreninin ardından iki lider heyetler arası ve ikili görüşme gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, Umman Sultanı ile görüşmede, Umman'ın İran ile ABD arasındaki müzakerelerde oynadığı aktif ve yapıcı rolü takdir ettiklerini, sürecin hayırlı sonuçlar getirmesini umduklarını ve Umman'a güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Bölgedeki tüm ülkelerin ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğinin önemini vurgulayan Pezeşkiyan, "Müslümanların onuru için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Her birimizin, birbirimizin ve bölgedeki diğer milletlerin refahı ve ilerlemesi için kullanabileceği kapasitelerimiz var. Bu kapasitelerimizi kullanırsak hiçbir yabancı güç Müslüman milletleri boyunduruk altına alamayacaktır." dedi.

Pezeşkiyan, Umman ile İran arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.???????

Umman Sultanı Tarık ise İran ile ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini belirterek, "İran ve Umman limanları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca İran'ın kuzeyinden güneyine uzanan demir yolu kapasitesi de ticari açıdan bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin aracılık yaptığı İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine değinen Tarık, müzakereleri ciddiyetle takip ettiklerini ve Tahran'ın başarısının bölgenin başarısı anlamına geldiğini belirtti.

Tarık, İran ile enerji sektöründe işbirliğini geliştirmek istediklerini ve özellikle askeri ve ortak çıkarlar alanlarında herhangi bir işbirliğini de memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

İki liderin görüşmesi sonrasında düzenlenen törende, İran ve Umman arasında ekonomik, siyasi, kültürel, eğitim, sağlık, savunma, medya, teknoloji, hukuk, enerji ve madencilik alanlarında 18 işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Umman Arasında 18 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika

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