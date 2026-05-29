İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Yönetimi İçin İş Birliği

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin askeri saldırı tehditlerinde bulunduğu Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda görüştüğünü ve ülkesinin Umman ile dayanışma içinde olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin "çok verimli" olduğuna vurgu yapan Erakçi, "Herhangi bir tehditle karşı karşıya kalan Umman'a İran'ın dayanışmasını ifade ettik." dedi.

Ummanlı mevkidaşıyla Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda da istişarelerde bulunduklarını aktaran Erakçi, "Hürmüz ve gelecekteki yönetimini, egemen sorumluluklarımıza ve uluslararası hukuka uygun olarak ele aldık. Tüm komşu devletlerle istişareyi memnuniyetle karşılıyoruz." mesajını paylaştı.

İran, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda Umman ile ortak mekanizma hazırladığını bildirmişti.

İran'ın müttefiklerini de askeri saldırılarla tehdit etmekten çekinmeyen ABD Başkanı Donald Trump, 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda İran ile uyumlu hareket eden Umman'ı "havaya uçurmakla" tehdit etmişti.