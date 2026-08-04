İran ve Umman Hürmüz Görüşmelerinde İlerleme - Son Dakika
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İran ve Umman Hürmüz Görüşmelerinde İlerleme

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İran, ABD engellemelerine rağmen Umman ile Hürmüz Boğazı'nda yeni bir aşamaya geçti.

İranlı üst düzey bir yetkili, "ABD'nin engellemelerine rağmen" İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı konulu görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini, ABD'nin müdahalelerinin durması halinde ülkesinin Umman ile anlaşmaya varabileceğini söyledi.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey İranlı yetkili, "ABD'nin engellemelerine rağmen İran ve Umman arasında Hürmüz koridoruna ilişkin görüşmeler yeni bir aşamaya girdi." dedi.

İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerinin devamının "Tahran'ın diplomasiye bağlılığını ve haklarını koruma kararlılığını gösterdiğini" ifade eden yetkili, şunları kaydetti:

"Tahran, Umman ve bölgesel devletlerle istişare halinde mutabakat zaptı kapsamındaki taahhüdünü aktif olarak yerine getirdi. ABD müdahalesini durdurursa Umman ile Hürmüz konusunda uzlaşmaya varılabilir."

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la müzakerelerin sürdüğünü aktararak, bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Umman Hürmüz Görüşmelerinde İlerleme - Son Dakika

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