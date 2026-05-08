İran yabancı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran yabancı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu

08.05.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ordusunun, "bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran'ın petrol ihracatına zarar vermeye çalışan" yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek, el koyduğu bildirildi.

İran ordusunun, "bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran'ın petrol ihracatına zarar vermeye çalışan" yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek, el koyduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz komandoları, "Ocean Koi" adlı yabancı bir petrol tankerine müdahale etti.

"Bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran'ın petrol ihracatına zarar vermeye çalıştığı" öne sürülen tankerin, İran deniz komandoları tarafından ele geçirilerek, ülkenin güney kıyılarına çekildiği aktarıldı.

Tankere müdahalenin tam olarak nerede ve ne zaman yapıldığı bilgisine dair detay verilmezken paylaşılan görüntülerde, İranlı komandoların gece saatlerinde tankere sürat tekneleriyle yanaşarak gemiye çıktığı görülüyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Savunma, Ankara, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran yabancı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

14:14
Yeni sezonun ilk bombası Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
14:07
Hakan Safi büyük oynuyor Guardiola’nın veliahtını Fenerbahçe’ye getirecek
Hakan Safi büyük oynuyor! Guardiola'nın veliahtını Fenerbahçe'ye getirecek
13:52
Güle güle Ederson Fenerbahçe’de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor
Güle güle Ederson! Fenerbahçe'de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
13:27
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi
Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi
13:26
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:18:30. #.0.5#
SON DAKİKA: İran yabancı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.