İran: Yaptırımlar Bizi Dize Getiremez

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TAHRAN, 9 Şubat (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Batı'nın İran'a yönelik yaptırımlarının ülkeyi dize getiremeyeceğini söyleyerek İran'ın kendi kendine yeterliliğinin önemini vurguladı.

Pezeşkiyan cumartesi günü İran'ın güneydoğusundaki Kirman kentinde çok sayıda projenin açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bize mahrumiyet ve abluka uygularlarsa açlıktan öleceğimizi düşünüyorlar. Eğer irademiz varsa bir yolunu buluruz" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Pezeşkiyan'ın şu ifadesine yer verildi: "Eğer kendi kendimize yeterli olursak istediğimizi elde ederiz. Bilim, ekonomi ve teknoloji alanlarında bölgede birinci sırada yer almak istiyoruz. Bu kolay olmayacak, ancak büyük çaba sarf ederek başaracağız."

ABD Başkanı Donald Trump salı günü, İran'ın "nükleer silah elde etmesini" engellemek amacıyla İran'a yönelik "azami baskı" kampanyasının yeniden başlatılmasına yönelik başkanlık kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı perşembe günü, milyonlarca varil İran ham petrolünün sevkiyatını kolaylaştırmakla suçlanan bir düzineden fazla kişi ve firmaya yaptırım uygulayacağını açıkladı.