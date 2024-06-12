İran Yargı Erki Başkanı, İslam ülkelerine Gazze için ortak adımlar çağrısında bulundu - Son Dakika
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İran Yargı Erki Başkanı, İslam ülkelerine Gazze için ortak adımlar çağrısında bulundu

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede, İslam ülkelerinin Gazze halkının acılarını azaltmak ve Filistinlilere karşı işlenen suçları durdurmak için ortak adımlar atması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İran ile Katar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ceza alan bazı İranlı mahkumların af edilmesi ya da İran'a transfer edilmesi talebinde bulundu.

12.06.2024 18:41
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İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, Gazze halkının acılarının azaltılması, Filistinlilere karşı işlenen suçların durdurulması için İslam ülkelerinin ortak adımlar atması gerektiğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi ziyaret çerçevesinde Katar'da bulunan İran Yargı Erki Başkanı Ejei'yi kabul etti.

Ejei, görüşmede, Al Sani ve Katar hükümetinin Gazze meselesine ilişkin tutumlarını takdir ederek, "Gazze halkının acılarının dindirilmesi, Filistinlilere karşı işlenen suçların durdurulması ve suçluların eylemlerinin takip edilmesi için İslam ülkelerinin daha etkili ortak adımlar atması" gerektiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Ejei, özellikle son üç yılda, İran ile Katar arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştiğini, iyi ilerlediğini ve bunun devam etmesini istediklerini ifade etti.

İran Yargı Erki Başkanı, İran ile Katar arasında özellikle adli yardım ve hükümlülerin nakli alanında hukuki ve adli ilişkilerin geliştirilmesinin gerektiğini kaydederek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Katar'da ceza alan bazı İranlı mahkumların af edilmesi ya da İran'a transfer edilmesi talebinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Yargı Erki Başkanı, İslam ülkelerine Gazze için ortak adımlar çağrısında bulundu - Son Dakika

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