İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "silahlı saldırılar düzenleyerek isyan çıkarmaya çalışma" suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezası infaz edildi.
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan haberde, "Ensaru'l Furkan" örgütü mensubu olduğu iddia edilen Abdulcelil Şahbehş hakkında "silahlı saldırı ve isyan çıkarma" suçlamasıyla idam kararı verildiği belirtildi. Şahbehş'in idam cezasının bu sabah infaz edildiği kaydedildi.
Haberde, Şahbehş'in 2022 yılında Mahsa Emini'nin ölümü sonrası düzenlenen protestolarda aktif rol aldığı ve bazı emniyet noktalarına yönelik saldırılara katıldığı iddialarına yer verildi.
İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde "Ensaru'l Furkan" isimli örgüt ile emniyet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › İran'da 'terör' suçlamasıyla 1 kişi idam edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?