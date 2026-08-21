İran: Tehditlere Yıkıcı Yanıt Vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, düşmanın "yanlış hesaplamalarına" ve yeni tehditlerine "yıkıcı" karşılık vereceklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Genelkurmay Başkanı Abdullahi, Savunma Sanayi Günü dolayısıyla Savunma Bakanlığına mesaj gönderdi.

Savunma sanayisini "milli gücün" yeri doldurulamaz bir sütunu olarak nitelendiren Abdullahi, "Savunma sanayisi, İran'ın güvenliğini ve onurunu pekiştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu bakanlıkta son yıllarda askeri teçhizat üretiminin ötesinde yaşananlar, caydırıcı savunma sanayi devrimidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine ilişkin ise Abdullahi, şunları kaydetti:

"İran Silahlı Kuvvetleri, kara, deniz, hava, savunma, uzay ve siber alanların tümünde kapsamlı, akıllı ve güncel hazırlığıyla, düşmanın her türlü yanlış hesaplamasına, geleneksel ve yeni tehditlerine devrimci, ezici, pişman edici ve yıkıcı karşılıklar verecektir."