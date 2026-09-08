İranlı Bakan Erakçi: ABD taahhütlerine dönerse normale dönüşün yolu açılır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan İslamabad Mutabakatı'ndaki taahhütlerini uygulaması halinde bölgedeki durumun normale döneceğini söyledi.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi, Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki durumun ABD'nin İslamabad Mutabakatı'ndaki taahhütlerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını savunan Erakçi, "Çözüm basit. Amerikan tarafının imzaladığı İslamabad Mutabakat Zaptı'ndaki taahhütlerine geri dönmesi, normale dönüşün yolunu açacaktır." ifadelerini kullandı.

Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelere ilişkin Japon mevkidaşına bilgi veren Erakçi, iki ülke arasında boğazdan geçici bir trafik güzergahı belirleme konusunda görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise bölgede güvenliğin ve Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli trafiğin sağlanması amacıyla bölge ülkeleri ve ilgili ülkeler arasında sürekli istişare ve diplomatik koordinasyonun gerekli olduğunu belirtti.

İki bakan ayrıca, bazı ikili ve konsolosluk konularındaki sorunları ele alma hususunda da mutabık kaldı.