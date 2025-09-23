İranlı Diplomatların Alışverişi Kısıtlandı - Son Dakika
İranlı Diplomatların Alışverişi Kısıtlandı

23.09.2025 12:21
ABD, İranlı diplomatların New York'ta lüks alışveriş yapmasını kısıtladı, önceden izin şartı getirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin "BM Genel Kurulundaki resmi görevlerini yürütmek için BM merkezine gidip gelmeleri gereken alanlarla sınırlı" olacağını belirtti.

Pigott, İranlı yetkililerin, New York'taki İran misyonu çalışanları dahil, ABD'de herhangi bir toptan mağaza üyeliği ve alışveriş yapmak için önceden izin almak zorunda olduğunu kaydetti.

"İRAN HALKI SIKINTI İÇİNDE..."

Sözcü Pigott, İran halkı sıkıntı içinde yaşarken İranlı yetkililerin New York'ta alışveriş yapmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

60 BİN DOLARIN ÜZERİNDEKİ OTOMOBİLLER İÇİN İZİN ALACAKLAR

CNN'in haberine göre ise İranlı yetkililerin 1000 doların üzerindeki saat, deri ve ipek giyim, kürk, mücevher, parfüm, elektronik cihazlar, alkollü içecekler ve 60 bin doların üzerindeki otomobiller için önceden izin alması gerekiyor.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Kısıtlama, Alışveriş, New York, Sözcü, İran, Son Dakika

13:09
