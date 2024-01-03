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Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu dolandırıcı Masoomeh Taheri, yapılan operasyonla yakalandı. Taheri'nin uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu ve Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandırdığı belirtildi.

03.01.2024 - 14:52,
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde Kafes-28 operasyonu kapsamında Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Masoomeh Taheri (51), kaldığı evde yakalandı. Taheri'nin uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu ve Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandırdığı belirtildi.

KAFES-28 OPERASYONUYLA YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde hakkında 'dolandırıcılık' suçundan uluslararası seviyede arama kaydı bulunan İran uyruklu Masoomeh Taheri'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Taheri, Kafes-28 operasyonu kapsamında bu sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AVRUPA ÜLKELERİNE İKAMET VAADİYLE DOLANDIRIYORDU

Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde kaldığı evde yakalanan Taheri'nin Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu ve ayrıca 29 Aralık 2021 tarihinden bu yana Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli Taheri'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Interpol\'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir\'de yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Ahmet yilmaz: Suçlu SARAY Yanıtla 15 4

Narlıdere, İzmir, İran, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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