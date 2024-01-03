Interpol\'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir\'de yakalandı

Yargıtay, AYM\'nin Can Atalay\'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Kafes-28 operasyonu kapsamında Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Masoomeh Taheri (51), kaldığı evde yakalandı. Taheri'nin uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu ve Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandırdığı belirtildi.

KAFES-28 OPERASYONUYLA YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde hakkında 'dolandırıcılık' suçundan uluslararası seviyede arama kaydı bulunan İran uyruklu Masoomeh Taheri'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Taheri, Kafes-28 operasyonu kapsamında bu sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AVRUPA ÜLKELERİNE İKAMET VAADİYLE DOLANDIRIYORDU

Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde kaldığı evde yakalanan Taheri'nin Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu ve ayrıca 29 Aralık 2021 tarihinden bu yana Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli Taheri'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.