İranlı Hacker Grubu Başkana Sızdı
İranlı Hacker Grubu Başkana Sızdı

09.04.2026 15:18
Hanzala grubu, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin gizli görüntülerini yayımladı.

İran bağlantılı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubu, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin elektronik cihazlarına sızarak ele geçirdiği gizli fotoğraf ve videolarını yayımladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, grubun elinde 19 bin gizli fotoğraf ve video bulunuyor ve bu görüntüler daha önce kamuoyuna açıklanmamış gizli toplantıları da ifşa ediyor.

İran bağlantılı Handala adlı hacker grubu, geçen yıl görevden ayrılan Halevi'ye ait cihazlara sızarak ele geçirdiği gizli fotoğraf ve videoları yayımladı.

Uzun yıllardır Halevi'yi izlediğini açıklayan grup internet sitesinde, "Tüm çok gizli tesisleriniz, kriz odalarınız, haritalarınız ve hatta komuta merkezlerinizin en ince detayları bile, uzun zamandır bizim için açık bir kitap gibiydi." ifadesini kullandı.

Grup, eski İsrail Genelkurmay Başkanı'nın askeri üsleri gezdiği, pilotlarla görüştüğü, brifingler ve toplantılar düzenlediği ve ofisinde çalıştığı anları gösteren onlarca fotoğraf ve video yayımladı.

Bir görüntüde, Halevi'nin Ürdün'de mevkidaşı Yusuf el-Huneyti'yle bir araya geldiği ve ona 1967'deki "Altı Gün Savaşı"nda hayatını kaybeden bir Ürdünlü askere ait hançeri hediye ettiği görüldü.

Grup, Halevi'nin görevdeyken Katar'da eski ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla ve Katarlı yetkililerle yaptığı gizli görüşmelerin fotoğraflarını da yayımladı.

Handala, daha önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın telefonlarını hacklediğini duyurmuştu.

Halevi, Ocak 2023'ten Mart 2025'e kadar İsrail Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA

