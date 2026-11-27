İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, ABD'nin İran'a ait iki petrol tankerine el koyduğunu ancak daha sonra İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin ABD'lilerin uyuduğu bir sırada düzenlediği operasyonla söz konusu iki tankeri geri aldığını iddia etti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İrani, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin tüm araçları kullanarak Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçirmeye çalıştığını ancak bunun bir hayalden ibaret olduğunu ve boğazın kapalı olduğunu belirten İrani, ABD'nin İran'a ait iki petrol tankerine el koyduğunu ancak daha sonra İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin ABD'lilerin uyuduğu bir sırada düzenlediği operasyonla söz konusu iki tankeri geri aldığını öne sürdü.

İrani ayrıca, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilerden para aldığını ancak gemilerin saldırıya uğraması halinde sorumluluğu üstlenmediğini ve parayı da iade etmediğini söyledi.