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İranlı turistler Van'da yeni yılı eğlenceyle karşıladı - Son Dakika
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İranlı turistler Van'da yeni yılı eğlenceyle karşıladı

İranlı turistler, yeni yıl dolayısıyla geldikleri Van'da eğlence mekanlarını doldurdu. Müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen İranlılar, 'mutlu yıllar' diyerek yeni yılı karşıladı. Van'da yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. İranlı turistler, 2024'e eğlenerek girdi.

01.01.2024 - 00:00,
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İRANLI turistler, yeni yıl dolayısıyla geldikleri Van'da eğlence mekanlarını doldurdu. Müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen İranlılar, 'mutlu yıllar' diyerek yeni yılı karşıladı.

Van'da yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e eğlenerek girmek isteyenler mekanları doldurdu. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, 3 günlük yılbaşı programı için de yine Van'ı tercih etti. İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son bir yılda 600 bin İranlı yurda giriş yaptı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, otellerdeki doluluk oranlarını yüzde 100'e ulaştırdı. Van'daki eğlence mekanlarında ve otellerde düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlı turistler, 2024'e eğlenerek girdi. Konakladıkları otel ve kentteki eğlence mekanlarında düzenlenen eğlence programına katılan İranlı turistler, kendi müzikleriyle yeni yıla girdi. İranlılar, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.

Noel Baba kıyafeti giyen otel çalışanları ile eğelenen turistler, 'mutlu yıllar' diyerek herkesin yeni yılını kutladı. İranlı turistler, Van'ı çok sevdikleri için her yıl yeni yıl için burayı tercih ettiklerini söyledi.

Kentte yeni yıl kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü. (DHA)

İranlı turistler Van\'da yeni yılı eğlenceyle karşıladı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İranlı turistler Van'da yeni yılı eğlenceyle karşıladı - Son Dakika
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