İranlı Turistlerin Gözdesi: Sarıkamış Kayak Merkezi - Son Dakika
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İranlı Turistlerin Gözdesi: Sarıkamış Kayak Merkezi

İranlı Turistlerin Gözdesi: Sarıkamış Kayak Merkezi

Sarıkamış, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor ve son yıllarda İranlı turistlerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle ülkenin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Sarıkamış Kayak Merkezi, kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Her yıl binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan merkez, eşsiz doğası ve güvenliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor. Şu anda İran'dan gelen kayakseverler, sarıçam ormanları arasında uzun pistlerde kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşıyor.

11.02.2024 11:10
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış, son yıllarda İranlı turistlerin vazgeçilmez adresi haline geldi.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi, ülkenin dört bir yanından gelen yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlıyor.

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.

Sarıkamış çevresi, özellikle "alp ve kuzey disiplini" kayak uygulamaları ile kayak safari ve kızaklı geziler için çok uygun ortam sunmanın dışında snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Her yıl yurt içi ve dışından binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan merkez, eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikte, sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, toplam uzunlukları 30 kilometre olan 9 pist ve 5 telesiyej bulunuyor.

Güvenliğinin yanında görsel güzelliğiyle de yerli ve yabancı kayakseverlerin dikkatini çeken merkezde kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı.

Yarıyıl tatilini dolu dolu geçiren Sarıkamış Kayak Merkezi, bugünlerde İran'dan gelen kafileleri ağırlıyor. İran'dan otobüslerle gelen kayakseverler, sarıçam ormanları arasında uzun pistlerde kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşıyor.

İranlı turist grubu sorumlusu Hamit Çarkçı, AA muhabirine, İranlıların Sarıkamış'ı çok beğendiklerini, o yüzden tercih ettiklerini söyledi.

Sarıkamış'a 8 yıldır turist getirdiklerini belirten Çarkçı, "Sarıkamış'ın meşhur kristal karı, doğası çok güzel ve ilk etapta burayı tercih ediyorlar. Şu anda yaklaşık 250 kişilik grup getirdik. Bütün otellerde konaklamaları var. Önümüzdeki hafta bu grupların devamı olacak, bu şekilde devam ediyoruz." dedi.

"Otel, pist, kar çok güzel"

Turistlerden Berzin Mehrabi de merkezin, kış turizmi açısından çok güzel bir yer olduğunu vurgulayarak, "İlk kez Sarıkamış'a geliyoruz, her şey çok güzel. Otel, pist, kar çok güzel. Atmosfer çok iyi herkes çok razı." ifadelerini kullandı.

İran kayak mili takımı sporcularından Şimay Yarğa ise Sarıkamış'taki kayak merkezinin İran'da ilgiyle takip edildiğini kaydederek, "Sarıkamış'a ilk defa geldik, buranın kristal karı, doğası çok iyi, pistleri güzel. İlk etapta İranlıların tercihi burası oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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