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İranlı yetkili: ABD, müttefiklerini yönlendiremiyor - Son Dakika
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İranlı yetkili: ABD, müttefiklerini yönlendiremiyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, ABD'nin İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası bölgedeki müttefiklerini yönlendiremediğini söyledi. Ahmediyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi temaslarda bulunduğu sırada Rus mevkidaşıyla bir araya geldi ve bölgesel durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ahmediyan, ABD'nin geleneksel müttefiklerini dahi kendi doğrultusunda yönlendiremediğini belirtti ve Filistin'in meşruiyet kazandığını, İsrail'in ise yenilgiye uğradığını ifade etti.

İranlı yetkili: ABD, müttefiklerini yönlendiremiyor
24.01.2024 - 16:50,
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, ABD'nin İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası bölgedeki müttefiklerini yönlendiremediğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi temaslarda bulunan Ahmediyan, Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev'le bir araya geldi.

Görüşmede Ahmediyan, "Bölgesel durum siyonist rejimin yenilgisinin yanı sıra ABD'nin azametini de kırdı. Bugün ABD, geleneksel müttefiklerini dahi kendi doğrultusunda yönlendiremiyor." ifadelerini kullandı.

Dünya kamuoyunda Filistin'in meşruiyet kazandığını dile getiren Ahmediyan, İsrail'in ise askeri, güvenlik ve siyasi yönden yenilgiye uğradığını söyledi.

İki yetkilinin görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve kapsamlı stratejik ortaklık belgesinin son hali ele alındı.

Kaynak: AA
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