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Tahran'da Yemen'e yönelik saldırıları protesto gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Tahran'da Yemen'e yönelik saldırıları protesto gösterisi düzenlendi

Tahran'da yapılan gösteride İranlılar, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınayarak destek mesajı verdi. Protestoya katılanlar, ABD, İngiltere ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Saldırılar, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik Husi saldırılarıyla birlikte küresel ekonomide tedarik zinciri krizi endişelerini artırdı.

Tahran\'da Yemen\'e yönelik saldırıları protesto gösterisi düzenlendi
12.01.2024 - 14:39,  Güncelleme: 14:42
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İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının Yemen'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla gösteri yapıldı.

Başkentteki İmam Humeyni Cuma Mescidi'nde kılınan cuma namazının ardından yürüyüşe geçen İranlılar, Yemen'e destek mesajı verdi.

Protestoya katılanlar, ABD, İngiltere ve İsrail karşıtı sloganlar atarak söz konusu saldırıları kınadı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kaynak: AA
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