İranlılar Hamas lideri Heniyye için cenaze töreninde İsrail'e tepki gösterdi

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İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başkent Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılan İranlılar, İsrail'e tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için 30 Temmuz'da Mecliste düzenlenen yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'da bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye için başkent Tahran'da düzenlenen cenaze törenine büyük bir kalabalık katıldı.

İranlılar, İsrail karşıtı sloganlar attı ve Hamas lideri Heniyye'yi dualar ve mersiyelerle uğurladı.

AA muhabiri, Tahran Üniversitesi yerleşkesinde başlayan daha sonra İnkılap Meydanı, Azadi Caddesi ve Nevab Meydanı'nda büyük bir kalabalığın eşliğinde devam eden törene katılanlara mikrofon uzattı.

Öğretmen Mehdiye Muhammedi, Hamas lideri Heniyye'ye suikasta ilişkin İsrail ile birlikte ABD'yi de suçlayarak, "İsmail Heniyye gibi onlara karşı çıkan her önemli şahsiyeti, terör ve suikastlarla hedef alıyorlar." dedi.

Hamas liderine suikasta tepkisini göstermek için törene katıldığını belirten Muhammedi, halkın da Heniyye'yi uğurlamak için düzenlenen törene büyük katılım gösterdiğini söyledi.

İranlı öğretmen, ülkesinin muhtemel tepkisine ilişkin ise "Devrim Muhafızları Ordusu onlara inşallah kesin bir karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

Esnaf olduğunu söyleyen Mustafa Tevekkul de "Bu saldırı Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildi. Rehberimizin de (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) dediği gibi biz bu intikamın Siyonist rejim liderlerine suikast şeklinde gerçekleştirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Resul Hoyniha da İsrail'in Heniyye'yi hedef alan saldırısını lanetlediklerini belirterek, "Heniyye bizim misafirimizdi ve bizim için çok değerliydi. Rehber'in dediği gibi misafirimizin intikamını almak bizim vazifemizdir. İnşallah bu intikamı çok yakında kesinlikle alacağız." dedi.

Öğrenci Atefe Muhammedhani ise saldırıyla ilgili suçlanan İsrail'i bir devlet değil "terörist yapı" olarak kabul ettiklerini söyledi.

Muhammedhani, "Siyonist rejimin çehresi daha çok nefret edilir hale gelecek ve dünya halkları bu rejimin ortadan kaldırılması tek ses ve yek vücut olacak. " ifadelerini kullandı.

İsrail'in Heniyye'ye düzenlediği suikastın İsrail'e karşı nefreti daha da artıracağını savunan Muhammedhani, İran'ın askeri yetkililerine güvendiğini ve en uygun zamanda İsrail'e güçlü bir karşılık verilmesini beklediğini dile getirdi.