Iraz Bayrak'ın Savunmasıyla Etkilediği Duruşma ve Annenin Duyguları

Türkiye Iraz Bayrak'ı tanımalı... İBB davasında yargılananlar arasındaki en genç isimlerden biri olan 26 yaşındaki Iraz Bayrak, Silivri Cezaevi'ndeki duruşmada yaptığı savunmayla mahkeme heyeti de dahil tüm salonu etkiledi. Bursa Gemlik'te öğretmen çocuğu olarak büyüyen Bayrak, savunmasına 'kendimi tanıtmak istiyorum' diye başladı ve küçük bir yerde sorumluluk sahibi olarak yetiştirildiğini anlattı.

Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra İBB'de çalışmaya başlayan Bayrak, bir sabah polislerin evine gelmesiyle hayatının değiştiğini ifade etti. 'Kişisel verileri elde etme, yayma, başkasına verme' suçlamasıyla 6 aydır Silivri'de cinayet koğuşunda kalan Bayrak, suçlandığı projede hiç çalışmadığını belirtti.

Annesi Güner Sarıkaya, kızının duruşmasını takip ediyor ve Iraz'ın güzel kalpli, başkalarına yardım eden bir çocuk olduğunu söyledi. Bayrak'ın üniversitede zihinsel engelliler öğretmenliği okumak istediğini, ancak annesinin izin vermediğini, çünkü duygu dünyasının çok hassas olduğunu anlattı. Koğuşta bile arkadaşlarına okuma yazma öğrettiğini ve onlara destek olduğunu vurguladı.

Hayatın tesadüfü olarak, Bayrak Gemlik'e benzediği için Silivri'ye yerleşmeyi düşünmüş, ancak ailesi uzak olduğu için karşı çıkmıştı. Şimdi cinayet koğuşunda kalan kızı, mektubunu 'küçük bir tatil kasabasından sevgiler' diye bitiriyor. Anne, kızının savunmasında 'hâlâ Iraz'ım' dediğini ve onun onurlu, bilge bir kadın olmasını istediğini, ancak bu kadar ağır bir bedel ödeyeceğini bilmediğini ifade etti.

Güner Sarıkaya, kızının olmayan bir suçu ispatlamak için çaba sarf etmesinin kendisini yaraladığını, ancak dik duruşuyla gurur duyduğunu söyledi. Anne ve kızın ayrı kalmasının zor olduğunu, Iraz'ın mutlu olmasını istediğini belirtti. Davada 18 kişi tahliye oldu, ancak Bayrak hâlâ tutuklu. Tahliye edilenlerden Kadriye Kasapoğlu, koğuş arkadaşlarına destek olmak için ayakkabısının altına isimlerini yazdırmıştı.

İddiaya göre, aynı suçla suçlanan dönemin İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner itirafçı oldu ve tahliye edildi. CHP lideri Özgür Özel'in avukatı Mehmet Yıldırım'ın Özgüner'in avukatı çıkması dikkat çekti.