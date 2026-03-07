İrbid'de Patlayıcı Kalıntılar Bulundu - Son Dakika
İrbid'de Patlayıcı Kalıntılar Bulundu

07.03.2026 01:43
Ürdün'de İrbid vilayetinde boş bir alana patlayıcı cismin kalıntıları düştü, can kaybı yok.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, patlayıcı bir cisme ait kalıntıların ülkenin kuzeyindeki İrbid vilayetinde boş bir alana düştüğünü, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediğini duyurdu.

Bakanlığa bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İrbid Emniyet Müdürlüğü operasyon merkezine kentteki bir bölgede boş araziye kimliği belirsiz bir cismin düştüğüne ilişkin ihbar geldiği belirtildi.

Güvenlik ekiplerinin olay yerine sevk edildiği vurgulanan açıklamada, cismin patlayıcı bir mühimmata ait kalıntı olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmediği kaydedildi.

Öte yandan, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mustafa el-Hiyari, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, son dönemde artan bölgesel gerilim çerçevesinde İran tarafından fırlatılan bazı füze ve insansız hava araçlarının Ürdün hava sahasından geçtiğini ve bunların geçici bir durum olmadığını belirtmişti.

Kamu Güvenliği Müdürlüğü ayrıca 28 Şubat'tan 5 Mart'a kadar ülkenin farklı vilayetlerinde şarapnel parçalarının düşmesiyle ilgili 187 ihbarı değerlendirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Ürdün, Son Dakika

