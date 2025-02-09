İrem Oluk'un Başarı Hikayesi - Son Dakika
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İrem Oluk'un Başarı Hikayesi

23 yaşındaki para masa tenisi sporcusu İrem Oluk, engel tanımayan başarılarıyla ilham veriyor.

09.02.2025 11:16
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Genç yaşında Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazanan milli para masa tenisi sporcusu İrem Oluk, başarı hikayesiyle spora ilgi duyan çocuklara da yol gösteriyor.

Doğuştan yürüme engelli olarak dünyaya gelen 23 yaşındaki İrem Oluk, yaklaşık 10 yıl önce başladığı para masa tenisinde ulusal ve uluslararası başarılara imza attı.

2022'de Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası ile 2023 ITTF Avrupa Şampiyonası'nda ferdi üçüncülükleri bulunan Oluk, katıldığı turnuvalardan altın, gümüş ve bronz madalyalarla Türkiye'ye döndü.

Oluk, engel tanımayan azmi ve başarı hikayesiyle spora ilgi duyan çocuklara da destek olmaya çalışıyor. Ortaokullarda masa tenisi oynayan öğrencilerle düzenli olarak bir araya gelen Oluk, onlara spor kariyerlerinde rehberlik ediyor.

"Hırslı ve mücadeleci kimliğim sporda anlam buldu"

Öğrencilerle buluştuğu bir ortaokul ziyaretinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Oluk, yaklaşık 10 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle masa tenisiyle tanıştığını anlattı.

İnsanların genellikle zihinlerinde canlandırdığı "engelli birey" kavramının kendisini yansıtmadığını dile getiren Oluk, günlük hayatında araba kullanabildiğini, tek başına birey olarak istediği her şeyi yapabildiğini söyledi.

Engelli bir bireyin sporda başarılı olma ihtimaline bazı kişilerin ön yargılı yaklaştığına dikkati çeken Oluk, "Dışarıdan bana da çok ön yargılı yaklaşanlar oldu, 'Yapabilir misin?', 'Başarabilir misin' şeklinde. Benim hırslı ve mücadeleci kimliğim sporda çok güzel anlam buldu. Madalyalar alarak onlara bu yönümü çok güzel kanıtladığımı düşünüyorum." dedi.

Engelli bir birey olarak başarılarının sonucunda çocukların kendisini örnek aldığından bahseden Oluk, "Türkiye'nin her yerinden 'Biz de spora başladık' diye bana ulaşanlar oluyor. Kardeşim ve arkadaşları da spora başladı. Çocuklara, sporda başarılı olmaları için umut olmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

"Ben başardıysam tüm engelliler de başarabilir"

İrem Oluk, "Ben başardıysam tüm engelliler de başarabilir. Onlardan ricam dışarıya çıksınlar, sosyal hayata katılsınlar, eğitim hayatlarına devam etsinler tüm dezavantajlara rağmen bunu başarabilirler." diye konuştu.

Oluk, hayalinin Avrupa şampiyonluğu ve 4 yıl sonraki Los Angeles Olimpiyatları olduğunu vurgulayarak, bunun için çok sıkı bir şekilde antrenman yaptığını anlattı.

"Ben de masa tenisinde ilerleyerek şampiyonluklar kazanmak istiyorum"

Ali Şir Nevai Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki Gökdeniz Söylemez ise "İrem ablanın maçlarını izledik. Maçlardaki azmi ve hırsı bize umut oldu. İrem ablanın kazandığı madalyalardan etkilendim. Ben de masa tenisinde ilerleyerek önce Türkiye'de sonrasında yurt dışında şampiyonluklar kazanmak istiyorum." dedi.

Milli sporcu ablası sayesinde masa tenisiyle tanışan 13 yaşındaki Ömer Kerem Oluk da ablası gibi milli sporcu olmayı hayal ettiğini dile getirdi. Ablasının gittiği her turnuvadan madalyalarla dönmesinden çok etkilendiğini vurgulayan Oluk, bir gün başarılı bir masa tenisi sporcusu olup Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Kaynak: AA

Engelliler, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrem Oluk'un Başarı Hikayesi - Son Dakika

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