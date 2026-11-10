İrlanda Bakanı McEntee, Gazze'de 70 bin çadır için İsrail'den yardım izni istedi - Son Dakika
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İrlanda Bakanı McEntee, Gazze'de 70 bin çadır için İsrail'den yardım izni istedi

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İrlanda Bakanı Helen McEntee, Gazze'de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinden endişe duyduğunu belirterek İsrail'in insani yardım engelini kınadı. McEntee, 70 bin çadırın sular altında kaldığı Gazze'ye yardımların gecikmeksizin ulaştırılmasını istedi.

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee, Gazze Şeridi genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinden derin endişe duyduğunu belirterek, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemeye son vermesi gerektiğini bildirdi.

McEntee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de hafta sonu yaşanan sel felaketine ilişkin haberlerden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Son yıllarda büyük acılar yaşayan Filistinlilerin, şiddetli yağışların geçici barınakları tahrip etmesi nedeniyle yeni bir felaketle karşı karşıya kaldığına işaret eden McEntee, sellerin insanların hayatını tehdit ettiğini vurguladı.

McEntee, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 26 binden fazla hanenin sellerden etkilendiğini, binlerce barınağın hasar gördüğünü veya yıkıldığını, aralarında küçük çocukların da bulunduğu kişilerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İrlanda'nın bu zor dönemde Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydeden McEntee, Gazze halkına desteklerinin kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.

İnsani yardımlar için gerekli finansmanın sağlanması ve İsrail'in yardım girişlerine yönelik izinleri acilen vermesi gerektiğini vurgulayan McEntee, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, insani yardımların, gıda ve hayat kurtaran malzemelerin girişini kasıtlı olarak engellemeye son vermeli. Bu eylemleri kınanacak nitelikte ve kabul edilemez. Yardımlar ihtiyaç sahiplerine gecikmeksizin ulaştırılmalı."

McEntee, mevcut koşullarda çadırların ve geçici barınakların çözüm olmadığını, daha dayanıklı barınma imkanı sunan yapıların acilen sağlanması gerektiğini ifade etti.

Gazze'deki krizin diplomatik ve siyasi çözüm gerektirdiğine işaret eden McEntee, bu hafta Dublin'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı öncesinde ve gelecek hafta yapılacak AB Dışişleri Konseyi toplantısında konuyu Avrupalı mevkidaşlarıyla gündeme getireceğini bildirdi.

McEntee, İrlanda'nın Gazze halkına acil insani yardım ulaştırılması için Avrupalı ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Gazze'de 70 bin çadır sular altında kaldı

Gazze Şeridi'nde 6 Kasım'dan bu yana şiddetli yağış ve rüzgarın eşlik ettiği soğuk hava şartları etkisini sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi ve Sivil Savunma Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 70 bin çadır ile yerinden edilenlerin kaldığı kampların tamamı sular altında kaldı.

İsrail'in soykırıma varan saldırılarında ağır hasar gören 4 ev ile onlarca duvar çökerken, olumsuz şartlar nedeniyle yaralanan bazı Filistinlilerin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yaklaşık 2 bin bina her an çökebilir

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin binanın her an çökebileceği, içinde veya çevresinde yaşayan Filistinlilerin üzerine yıkılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Burş, evlerini terk edemeyen ailelerin sığınacak alternatif bir yer veya çadır bulamadıkları için hayati tehlikeye rağmen bu yapılarda kalmak zorunda olduklarını söylemişti.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım barınma krizini derinleştiriyor

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail'in konteyner, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.

İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmemesi de bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki engeller arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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