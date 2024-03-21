İrlanda Başbakanı, AB'nin Gazze'de acil insani ateşkes çağrısında birleşik bir ses olması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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İrlanda Başbakanı, AB'nin Gazze'de acil insani ateşkes çağrısında birleşik bir ses olması gerektiğini söyledi

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, AB üyesi 27 ülkenin Gazze'de acil insani ateşkes çağrısında birleşik bir ses olması gerektiğini belirtti. Varadkar, AB Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nin bu çağrıyı desteklemesi için ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Gazze'ye kara yoluyla daha fazla yardımın girmesine izin verilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

21.03.2024 22:33
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İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin, Gazze'de acil insani ateşkes çağrısında bulunma konusunda mutabık kalmasını umduğunu belirterek, "Orta Doğu'daki krizde güçlü ve birleşik AB sesine ihtiyacımız var." dedi.

Varadkar, AB Liderler Zirvesi'nin girişinde yaptığı açıklamada, Gazze konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin, insani ateşkes çağrısının nasıl yapılacağı konusunda henüz tam mutabakata varmadığına işaret eden Varadkar, ilerlemenin uzak olmadığını ancak Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nin bu çağrıyı desteklemesi için hala ikna edilmesi gerektiğini kaydetti.

Varadkar, "Orta Doğu'daki krizde güçlü ve ortak AB sesine ihtiyacımız var. Bu toplantıdan, AB olarak (üyelerin) 27'sinin birden, iki devletli çözüme yol açacak acil insani ateşkes çağrısında bulunacağı bir sonuç çıkmasını umuyorum." dedi.

"Gazze'ye kara yoluyla daha fazla yardımın girmesine izin verilmesi hayati önem taşıyor"

Varadkar toplantıda, ülkesinin Gazze halkının toplu cezalandırmaya tabi tutulamayacağı mesajını tekrarlayacağını bildirdi.

Gazze'de acil ateşkes, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve yardımların büyük ölçüde arttırılması çağrısında bulunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Varadkar, şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin güvenlik için kaçtığı Refah'ta kara harekatı başlatmamalı. Gazze'ye deniz ve hava yoluyla daha fazla yardım ulaştırılmasına yönelik son girişimler önemlidir ancak yaklaşmakta olan kıtlığın sona erdirilmesi için Gazze'ye kara yoluyla daha fazla yardımın girmesine izin verilmesi hayati önem taşımaktadır."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 447 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda Başbakanı, AB'nin Gazze'de acil insani ateşkes çağrısında birleşik bir ses olması gerektiğini söyledi - Son Dakika

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