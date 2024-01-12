İrlanda Başbakanı Kuzey Makedonya\'yı ziyaret etti

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti.

Varadkar, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski tarafından resmi törenle karşılandı.

Varadkar ve Kovaçevski, başa baş ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

İrlanda Başbakanı Varadkar, yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'yı ziyaret eden ilk İrlanda başbakanı olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Karadağ ve Kosova ile bugünkü Kuzey Makedonya ziyaretinin, İrlanda'nın bölge ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) yolculuğunu desteklediğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Varadkar, "(AB entegrasyonu) Özellikle Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Balkanlar ve Avrupa'nın güvenliği için önemlidir." diye konuştu.

İrlanda ve Kuzey Makedonya'nın sıcak ikili ilişkilere sahip olduğunu belirten Varadkar, geliştirilmesi gereken alanlar da olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski de görüşmede, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi yönünde anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Kovaçevski, İrlanda'nın ülkesinin güçlü bir ortağı olarak Avrupa entegrasyonunu desteklediğini dile getirdi.

Kuzey Makedonya'nın, İrlanda'nın 2004'teki AB Dönem Başkanlığı sırasında üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatan Kovaçevski, o dönemden beri İrlanda'dan sürekli destek gördüklerini kaydetti.