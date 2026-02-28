İrlanda Başbakanı'ndan İtidal Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrlanda Başbakanı'ndan İtidal Çağrısı

28.02.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Micheal Martin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından endişe duyarak itidal çağrısında bulundu.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Martin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İran'daki gelişmeler nedeniyle bölgede tırmanma ve daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalinin gerçek bir risk taşımasından derin endişe duyduklarını belirten Martin???????, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu ve bu sonucun önlenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Martin, ülkesinin, çatışmaların her zaman Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığını aktararak, bu yaklaşımın mevcut durum dahil tüm krizler için geçerli olduğunu vurguladı.

"Müzakere masası takip edilmeli"

İran, İsrail ve tüm komşu ülkelerde sivil hayatın korunmasının artık en öncelikli husus olması gerektiğinin altını çizen Martin, şunları kaydetti:

"İran'daki rejimin acımasız ve baskıcı olduğu konusunda hiçbir şüphe olamaz. Son aylarda, halkı protesto amacıyla ayağa kalktığında kendi insanlarını nasıl katlettiğini ve hapsettiğini gördük. Orta Doğu genelinde çatışma ve bölünmeyi körüklemek için zararlı etkisini kullandı. Nükleer silah edinmesine asla izin verilmemesi gerektiğini açıkça ifade ettik ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymasını sağlamak amacıyla uluslararası çabaları destekledik. Bu hedef, müzakere masasında takip edilmeli."

Martin, bölgedeki büyükelçilikleri ve misyonlarının, bu durumdan etkilenen İrlanda vatandaşlarına destek için çalıştığını ve güvenliklerini sağlamak amacıyla İrlanda'nın uluslararası ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde hareket ettiklerini bildirdi.

İrlanda Başbakanı Martin, durum geliştikçe, Avrupa Birliği (AB) ve BM'deki uluslararası ortaklarla yakın temas içinde kalacaklarını vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda Başbakanı'ndan İtidal Çağrısı - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:37
İran’da vurulan ilkokulda can kaybı 64’e yükseldi
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:34:53. #.0.4#
SON DAKİKA: İrlanda Başbakanı'ndan İtidal Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.