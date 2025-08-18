İrlanda Casusluk Tehdidi Raporu - Son Dakika
İrlanda Casusluk Tehdidi Raporu

18.08.2025 16:22
İrlanda polisi, yabancı casusların hedef olabileceğini ve aşırı ideolojilerin tehdidini vurguladı.

İrlanda polis gücünün (An Garda Siochana) raporunda, İrlanda'nın, fikri mülkiyetini ve hassas siyasi bilgilerini çalmak isteyen yabancı casusların hedefi olabileceği belirtilerek, casusluk ve aşırı ideolojilerin devlete yönelik başlıca tehditlerden olduğu uyarısı yapıldı.

Irish Times gazetesinde yer alan habere göre, polis gücü bünyesindeki ulusal güvenlik birimi "Güvenlik Hizmetleri Yıllık Planı" başlıklı raporu yayımladı.

Polis gücünün raporunda, yabancı istihbarat faaliyetlerinin her daim mevcut tehdit oluşturduğuna dikkati çekildi.

Raporda, devletin karşı karşıya olduğu başlıca tehditler, "terörizm, şiddet içeren siyasi aşırılık, casusluk, sabotaj ve hükümeti zayıflatmaya yönelik girişimler" olarak sıralandı.

Ayrıca, raporda, İrlanda'nın gelecek yıl üstleneceği Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı kapsamında tehdit değerlendirmeleri ve güvenlik operasyonları yürütüleceği kaydedildi. Raporda, İrlanda'nın Avrupa'daki diğer ülkelerde görülen terör saldırılarından "muaf olmadığı" da vurgulandı.

Raporda, aşırı ideolojilerin yayılmasının demokratik toplumun değerlerine, can güvenliğine ve yerleşik özgürlüklere doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, hangi ülkelerin tehdit oluşturduğu belirtilmedi ancak İrlandalı üst düzey güvenlik yetkilileri daha önce Rusya, Çin ve İran'ın casusluk faaliyetleri konusunda endişelerini dile getirmişti.

İrlanda hükümeti son yıllarda Rusya'nın istihbarat faaliyetlerini sınırlandırmak amacıyla büyükelçilik genişlemesini engelleyen ulusal güvenlik yasası çıkarmış ve bazı diplomatlara vize vermeyi de reddetmişti.

Kaynak: AA

