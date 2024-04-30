İrlanda, İngiltere'yi sığınmacıların geri gönderilebileceği 'güvenli ülke' olarak tanımlayacak - Son Dakika
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İrlanda, İngiltere'yi sığınmacıların geri gönderilebileceği 'güvenli ülke' olarak tanımlayacak

İrlanda, İngiltere\'yi sığınmacıların geri gönderilebileceği \'güvenli ülke\' olarak tanımlayacak

İrlanda hükümeti, İngiltere'yi sığınmacıların geri gönderilebileceği 'güvenli ülke' olarak yeniden tanımlayacak yasa hazırlanması planını onayladı. İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee'nin sunumu üzerine kabine toplantısında onaylanan plan, İngiltere'nin 'güvenli üçüncü ülke' olarak kabul edilmesini sağlayacak. İngiltere Başbakanlık Ofisi ise sığınmacıların geri dönüşünü kabul etmek için yasal zorunluluk olmadığını belirtti.

30.04.2024 19:49
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İrlanda hükümeti, İngiltere'yi sığınmacıların geri gönderilebileceği "güvenli ülke" olarak yeniden tanımlayacak yasa hazırlanması planını onayladı.

İrlanda hükümeti bakanları, Adalet Bakanı Helen McEntee tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan planı topluca onayladı.

McEntee, İrlanda'da Yüksek Mahkemenin daha önce İngiltere'nin "güvenli üçüncü ülke" olduğu kararına karşı çıkması sonucu ortaya çıkan boşluğu kapatmak amacıyla önerisini İrlanda kabinesine sundu.

Kabine Toplantısı'na girerken gazetecilere açıklamalarda bulunan McEntee, "Bu sayede İngiltere'yi geri dönüşler için güvenli ülke olarak yeniden tanımlayabileceğiz." dedi.

Ülkesinin, İngiltere'den İrlanda'ya geçen sığınmacıların geri gönderilmesi için İngiliz hükümetiyle Brexit sonrası anlaşma yaptığını hatırlatan McEntee, ancak Kovid-19 salgını ve Yüksek Mahkemenin son kararı nedeniyle iade anlaşmasının etkili olmadığını kaydetti.

McEntee, önerdiği yasanın, Mahkemenin kararını yeniden ele alacağını ve oluşan boşluğu kapatacağını dile getirdi.

İngiltere: Sığınmacıların geri dönüşünü kabul etmek için yasal zorunluluk bulunmuyor

İngiliz basınındaki haberlere göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, İrlanda ve İngiliz hükümetleri arasında Brexit sonrası varılan anlaşmanın kapsamına ilişkin iddialarını yalanladı.

Sözcü, iki ülke arasında operasyonel düzenlemeler olduğunu kabul etti ancak sığınmacıların geri dönüşünü kabul etmek için "yasal zorunluluk olmadığını" vurguladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da ITV kanalına yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB), yasa dışı göçmenlerin geldiği Fransa'ya geri dönüşleri kabul etmezken, biz İrlanda üzerinden AB'den geri dönüşleri kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İrlanda acil durum yasası çıkaracağını duyurmuştu

İrlandalı yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etme planının, daha fazla sığınmacının İrlanda'ya gelmesini teşvik ettiği yönünde endişelerini dile getirmişti.

Bu nedenle İrlanda hükümeti, İngiltere üzerinden gelen sığınmacıları geri göndermek için acil durum yasası çıkarmaya hazırlandığını duyurmuş, İngiliz hükümeti ise hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğini bildirmişti.

İrlanda, daha önce İngiltere'yi, sığınmacıları geri gönderilebileceği "güvenli üçüncü ülke" olarak belirlemişti ancak İrlanda Yüksek Mahkemesi, geçen ay bunun AB hukukunu ihlal ettiğine hükmederek geri göndermelere engel olmuştu.

Kaynak: AA

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