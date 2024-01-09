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İrlandalı alkollü kadın, uçakta yolcuya saldırdı - Son Dakika
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İrlandalı alkollü kadın, uçakta yolcuya saldırdı

Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen bir İrlandalı kadın, alkollü olduğu belirlendi ve uçaktaki başka bir yolcuya saldırdı. Kadın gözaltına alındı.

İrlandalı alkollü kadın, uçakta yolcuya saldırdı
09.01.2024 - 16:46,  Güncelleme: 17:02
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MUĞLA'nın Milas- Bodrum Havalimanı'na İrlanda'dan gelen ve alkollü olduğu belirlenen kadın, uçağı birbirine kattı. Uçaktaki başka bir yolcuya saldıran yabancı uyruklu kadın, gözaltına alındı.

Türkiye saatiyle önceki gün saat 17.30'da İrlanda'nın Dublin kentinden havalanan Ryanair Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, saat 22.00'de Milas- Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı sırada yabancı uyruklu yolculardan biri ayağa kalkarak, yürümeye başladı. Uyarılara rağmen yerine oturmayan kadın yolcuya, hostesler müdahale etti. Alkollü olduğu belirlenen yolcunun başka bir koltuğa oturması sağlandı. Yeniden ayağa kalkmaya çalışan alkollü kadına, bu defa yanındaki Türk kadın yolcu müdahale etti. Alkollü kadın ise bu sırada, Türk, kadın yolcuya vurarak, dudağından yaraladı. Bunun üzerine 2 kadın yolcu arasında kavga çıktı.

Kavgayı araya giren hostesler ve diğer yolcular ayırdı. Alkollü kadın yere yatırılarak, güçlükle zapt edildi. İniş yapan uçağın pistte kalması üzerine diğer uçuşlar da yaklaşık bir saat geç yapıldı. Alkollü kadın, Milas- Bodrum Havalimanı'nda görevli polisler tarafından gözaltına alındı. Kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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