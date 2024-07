Iron Maiden'in Vokalisti Bruce Dickinson, Türkiye'de Konser Verecek

Güncel

Iron Maiden'in vokalisti, yazar, müzisyen ve iş adamı Bruce Dickinson, 19 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

Pilotluk, yapımcılık ve eskrim sporculuğu da yapan rock yıldızı, yeni solo albümü "The Mandrake Project"in Avrupa Turnesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez konser verecek.

Dickinson'a konserde, gitarda Roy Z, davulda Dave Moreno, basgitarda Tanya O'Callaghan, klavyede ise Mistheria eşlik edecek.

Konserin açılışını Cenk Durmazel'in solistliğini üstlendiği Malt grubu yapacak.

Albümün ilk parçası "Afterglow of Ragnarok", 8 sayfalık bir çizgi romanla vinil şeklinde çıkmıştı. Parça aynı zamanda, Iron Maiden'ın "The Book Of Souls" albümünde yer alan "If Eternity Should Fail" parçasının Dickinson tarafından kaydedilen orijinal versiyonunu da içeriyor.