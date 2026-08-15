İş Arama Becerileri Semineri
Eskişehir'de düzenlenen seminerle katılımcılara iş arama becerileri öğretildi.
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, iş arama becerilerinin geliştirilmesine yönelik seminer düzenlendi.
Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanlarınca verilen seminerde, iş arayanların istihdam süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri beceriler ele alındı.
Seminerde katılımcılara iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, etkili özgeçmiş (CV) hazırlama ve iş bulma kanallarının etkin kullanımı hakkında bilgi verildi.
Eğitimle, katılımcıların iş arama ve işe yerleşme süreçlerinde daha etkin rol almalarına katkı sağlanması amaçlandı.
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