İş arkadaşına yardım ederken 7.8 milyon lira dolandırıldı, cezaevine girdi

Elazığ'da Medikal Hospital Hastanesi'nde çalışan yüzde 40 duyma engelli Cuma Yılar (40), iş arkadaşı M.T.'nin bankadaki ipoteğini kaldırması için 400 bin lira verdi. M.T., sürekli para isteyince Yılar, birikimini, annesi ve eşi üzerine krediler çekerek, 11 iş arkadaşından borç alarak toplam 7 milyon 800 bin lira gönderdi. Son olarak eşinin altınlarını da veren Yılar, evi satmaya kalkışınca aile durumu fark etti. Borç aldığı kişilerin şikayeti üzerine Yılar ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılar'ın amcası, yeğeninin saf ve engelli olduğunu, M.T.'nin sürekli para isteyerek onu dolandırdığını belirtti. Yılar'ın annesinden 1 milyon, eşinden 400 bin lira kredi çektiğini, hastane arkadaşlarından borç aldığını ve son olarak altınları verdiğini anlattı. Amca, 'Şu anda hem M.T. hem de yeğenim Cuma Yılar cezaevinde' dedi.