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İş Bankası'ndan Kitap Kampanyası

11.06.2025 14:48
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İş Bankası, 'Karneni Göster, Kitabını Al' kampanyasında 18. yılda çocuklara kitap hediye ediyor.

İş Bankası "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası 18 yaşında

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası, bu yıl 18'inci kez düzenlediği "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyasında çocukları "Ağaçlar Sohbet Eder Mi?", "Araba Şekerle Çalışır Mı?" ve "Baykuşlar Kitap Okur Mu?" kitaplarıyla buluşturuyor. Bu yılki kampanya ile birlikte şimdiye kadar öğrencilere ulaştırılan kitap sayısı 18 milyonu aşmış olacak.

Öğrenmenin, bilinmezlerle dolu dünyaya dair yeni şeyleri keşfetmenin, insanı zenginleştirecek bilgilere ulaşmanın en güzel yolu kitaplardan, okumaktan geçiyor. "En büyük yatırımımız geleceğe" yaklaşımıyla hareket eden İş Bankası da ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik kampanyayı çocukların küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanması, merak duygularının artması, bilime olan ilgilerinin desteklenmesi amacıyla 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlattı. Kampanya için bankanın İstanbul Şubesi'nde çevre okullardan öğrencilerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın yöneticileri, oyuncu Çağlar Çorumlu ve yazar Sunay Akın çocuklara kitap armağan etti.

Bilim, macera, tarih ve coğrafya temalı üç kitap hediye edildi

İş Bankası'nın 18 yıldır aralıksız sürdürdüğü kampanyanın kitapları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlandı.

"Araba Şekerle Çalışır Mı?" kitabında tarihsel bilgilerin yanı sıra içinde yaşadığımız dünyaya ve bilimsel buluşlara; "Baykuşlar Kitap Okur Mu?" kitabında okyanusların derinliklerine, sürüngenlerin ve daha birçok hayvanın gizemli dünyasına; "Ağaçlar Sohbet Eder Mi?" kitabında ise doğal yaşama, insan vücuduna, dünya, evren ve buluşlara dair zihin açıcı sorulara yanıtlar veriliyor.

"Kara delikler şarkı söyler mi?", "Geceleri uzar mıyız?", "İnsanlar ışık saçar mı?", "Ay ışığı diye bir şey var mı?", "Evrendeki en hızlı şey nedir?", "Atom ne kadar küçüktür", "Köpeklerden iyi dedektif olur mu?", "İnsanlar kedileri ne zaman evcilleştirdi?", "Yılanlar uçabilir mi?" gibi merak uyandıran soruların yer aldığı kitaplar, bilimsel gerçekleri ve bilgileri şaşırtıcı ve eğlenceli bir üslupla aktarıyor.

"Çocuklarımızın bu yaza daha çok kitap sığdırabilmelerini istiyoruz"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden bir geleneği bu yıl üç kitapla çeşitlendirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın yazın okudukları kitapları arkadaşlarıyla değiştirerek bu yaza daha çok kitap sığdırabilmelerini istiyoruz. Umarım bu sayede çocuklarımızı kitapları birbirleriyle değiş tokuş etmeye de teşvik etmiş oluruz" dedi.

Böyle bir geleneği 18. yılına taşımaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Aran, "Çocuklarımızın daha çok okuyabilmesi, yazın daha verimli geçmesi, okumaktan keyif alan bir jenerasyonun gelmesi çok kıymetli. Bugüne kadar 17 milyonu aşkın kitabı çocuklarla buluşturduk. Nüfusumuza oranladığımızda azımsanmayacak bir rakam. İlk kitaplarımızla buluşan çocukların bugün iş insanı haline geldiklerini görmek de ayrıca bizlere mutluluk veriyor" diye konuştu.

Çocukluğunda kitap okurken geçirdiği zamanların kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Hakan Aran, çocukların kitaplara, okumaya olan ilgisinin hep artması temennisinde bulundu.

Kitaplar hem şubelerde hem Kumbara dergisi portalında

Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra Kumbara dergisi portalı (kumbaradergisi.com) ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.

Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı kampanyada, Braille alfabesi ile basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İş Bankası, İş Bankası, Kültür, Eğitim, Finans, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Bankası'ndan Kitap Kampanyası - Son Dakika

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