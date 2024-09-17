İş Gücü Protokolü ile 100 Bin İstihdam Hedefi - Son Dakika
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İş Gücü Protokolü ile 100 Bin İstihdam Hedefi

Bakan Işıkhan, TİSK ile imzalanan protokolle 5 yılda 100 bin yeni istihdam yaratılacağını duyurdu.

17.09.2024 16:20
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile imzaladıkları işbirliği protokolünün, ülkenin ekonomik kalkınmasını, toplumsal refahını ve uluslararası arenada rekabet gücünü artıracağını, nitelikli insan kaynağının gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile TİSK arasında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Genel Merkezi'nde "Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve TİSK ile nitelikli iş gücünün temin edilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti.

Küresel rekabetin arttığı dönemde Türkiye'nin ekonomik gücünü artırmanın en önemli yollarından birinin, iş gücünü daha donanımlı ve yetkin hale getirmek olduğuna işaret eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Dijitalleşmenin hayatımızın her alanını dönüştürdüğü, sürdürülebilirlik ilkesinin iş dünyasında kalıcı bir yer edindiği bir dönemde, iş gücümüzün bu yeni koşullara uyum sağlaması bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bugün TİSK ile imzalayacağımız bu protokol, ülkemizin ekonomik kalkınması, toplumsal refahı ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıracak, nitelikli insan kaynağının gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır."

Şubat ayında açılışı gerçekleştirilen İş Pozitif Kadın İstihdamı Programı ile bugüne kadar yaklaşık 470 bin kadını çalışma hayatına kazandırdıklarını anlatan Işıkhan, "Yine İş Pozitif kapsamında Her Meslekte Kadın Eli Projemiz, bu işbirliği protokolü kapsamında daha da güçlenecek ve kadınların iş gücüne daha etkin katılımını sağlayacaktır. Kadınların çalışma hayatının her yanında ve her meslekte yer almasını teşvik ederek onların ekonomik hayatta daha güçlü yer edineceklerine ve ülkemizin ekonomik gücünün artmasına değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"18 Eylül itibarıyla hibe çağrısına çıkmayı planlıyoruz"

Işıkhan, engelli vatandaşların istihdamını bu protokolün önemli sonuçlarından biri olarak gördüğünü kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 Eylül itibarıyla hibe çağrısına çıkmayı planlıyor, engelli kardeşlerimizin ve engelli istihdam etmek isteyen özellikle TİSK üyesi işverenlerimizin proje tekliflerini bekliyoruz. Bu yıldan itibaren her yıl engelli hibe çağrılarına farklı bir temayla çıkmayı da hedefliyoruz. Bu kapsamda, bu yıl hedef temamızı otizmli bireylerimiz olarak belirledik. Otizmli bireylerimizi, iş yerlerinde istihdam edecek işverenlerin projelerini de destekleyeceğiz. Her yıl değişecek olan temalarımızla toplumsal duyarlılığımızı iş gücümüze yansıtmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlıyoruz."

Engelli birey çalıştırma yükümlüğünün İş Kanunu'nda yer aldığını anımsatan Işıkhan, Bakanlık olarak bu yükümlülüğün kontrolünü Aylık İş gücü Çizelgeleri aracılığıyla yaptıklarını aktardı.

İşverenlerin engelli çalıştırma yükümlülüğü otomatik tespit edilecek

Bu belgenin il müdürlüklerine verilmesi zorunluluğunu kaldıran "Çalışan Bildirim Sistemi"ni hayata geçireceklerini ifade eden Işıkhan, "Bu sayede işverenlerimizin engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik olarak tespit edecek ve işverenlerimizle iletişime geçerek engelli açığının kapatılmasını sağlayacağız. İşverenlerimizden ricamız ilerde mağduriyet yaşamamaları için bu sürece hazırlıklı olmalarını ve sosyal sorumluluk bilinciyle destek vermeleridir. Bu işbirliği ile önümüzdeki dönemde TİSK'e üye iş yerlerinde 100 bin yeni istihdam oluşturmayı da hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu hedefin, ülkenin ekonomik kalkınması ve işsizliğin azaltılması yolunda atılan en somut adımlardan biri olduğunu bildiren Işıkhan, "TİSK'in 100 bin yeni istihdama desteği, işverenlerimizin Orta Vadeli Programımızın işlediğinin ve bizlere olan güvenlerinin de bir göstergesidir. Bu hedefe ulaşmak için kamu ve özel sektör, işbirliği içinde çalışarak nitelikli iş gücümüzü inşallah daha da artıracağız. TİSK ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, ülkemizin daha güçlü ve rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayacak ve geleceğin iş gücünü şekillendirecektir." ifadesini kullandı.

5 yılda TİSK'e üye iş yerlerinde 100 bin istihdam hedefi

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da TİSK olarak somut konuları, projeleri ve icraatları çok seven bir aile olduklarını dile getirerek, "Mütevazı durup, çok öne çıkmadan ülkemize ve çalışma hayatına destek olmayı, elimizden geleni yapmayı çok seviyoruz. Böyle bir projeyi bugün beraber lanse ediyorsak burada en büyük emek sizin." şeklinde konuştu.

Protokol kapsamında, İŞKUR aracılığıyla yeşil ve dijital dönüşüm alanındaki geleceğin mesleklerinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, kadın ve genç istihdamının desteklenmesi ve engelli istihdamının desteklenmesi için mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının düzenlenmesi, istihdam imkanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Kadınlar, gençler, engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren bireylere yönelik başlatılacak aktif iş gücü programlarıyla gelecek 5 yıl içerisinde TİSK'e üye iş yerlerinde 100 bin kişiye kadar istihdam sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İş Gücü Protokolü ile 100 Bin İstihdam Hedefi - Son Dakika

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