İş Hanında Düşme: Genç Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir iş hanının içinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in (12) hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Necmetti U. (24), ihmali olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eyüp Can Güner'in cenazesi, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, iş hanında çalışan Necmettin U.'nun şakayla Güner'i kovalarken olayın meydana geldiğini belirledi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan Necmettin U., çıkarıldığı mahkemece olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.