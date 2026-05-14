İş Hukuku Sempozyumu Başlıyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Adalet Akademisi (TAA) işbirliğiyle gelenekselleştirilen "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu"nun beşincisi, yarın başlıyor.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, sempozyum, Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Yargıtay İş Hukuku Dairelerinin Başkan ve üyeleri, Türkiye'deki 18 Bölge Adliye Mahkemesi İş Hukuku Dairesi Başkan ve üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, işçi konfederasyonlarının temsilcileri ve iş hukuku alanında önde gelen akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Üç gün sürecek sempozyumda, bölge adliye mahkemelerinin iş hukuku alanındaki kararları kamu, işçi ve işveren bakış açısıyla çok yönlü olarak ele alınacak.