İş insanı Adem Kaçan\'dan demir çelikte üretim ve tedarik açıklaması

Türkiye'de ağır sanayi ve inşaat sektörlerinin temel girdilerinden olan demir çelik alanında faaliyet gösteren Ankademirçelik AŞ, üretim ve tedarik ağındaki operasyonel planlamalarını güncelliyor. Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kaçan, işletmenin üretim kapasitesi, lojistik yönetimi ve istihdam politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

TEDARİK ZİNCİRİ VE MALİYET YÖNETİMİ

Sektörde farklı kademelerde elde ettiği deneyimlerin ardından Ankademirçelik AŞ'yi kuran Adem Kaçan, şirket organizasyonunu endüstriyel taleplere yanıt verecek biçimde yapılandırdıklarını ifade etti. İnşaat ve sanayi firmalarına yönelik ürün temini sağladıklarını belirten Kaçan, şu açıklamayı yaptı:

"Demir çelik ürünlerinin üretimi ve hedef noktalara ulaştırılması sürecinde sıkı bir operasyonel planlama yürütüyoruz. Ana odak noktamız tedarik zinciri yönetimi ve lojistik ağımızın kesintisiz işlemesidir. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şantiyelere ve sanayi tesislerine ürün tedariki sağlarken, piyasadaki dalgalanmalara karşı maliyet yönetimini ve kaynak kullanımını disiplinle kontrol altında tutuyoruz. Kurumsal politikalarımızı tamamen verimlilik üzerine kurguladık."

ÇEVRE POLİTİKALARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Endüstriyel üretimde çevresel faktörlerin yasal ve ahlaki bir zorunluluk olduğunu hatırlatan İş İnsanı Adem Kaçan, şirket içi sürdürülebilirlik faaliyetlerine de değindi. Enerji yoğun bir sektörde hizmet verdiklerinin altını çizen Kaçan, "Üretim süreçlerimizde enerji verimliliğini sağlamak adına teknik altyapımızı sürekli denetliyoruz. Geri dönüşüm uygulamaları, tesislerimizin standart prosedürleri arasında yer alıyor. Endüstriyel kaynak kullanımının dengelenmesi ve karbon ayak izinin düşürülmesi yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İSTİHDAM VE OPERASYONEL HEDEFLER

Üretim faaliyetlerine paralel olarak farklı coğrafi bölgelerde iş gücü sağladıklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kaçan, şirketin kısa ve orta vadeli planlamaları hakkında da bilgi verdi.

İş süreçlerinin koordinasyonu ve operasyonel yapının güçlendirilmesi için adımlar attıklarını söyleyen Kaçan, sözlerini şöyle noktaladı: "Önümüzdeki dönemde üretim süreçlerimizin çok daha sistematik bir standarda oturtulması için mesai harcıyoruz. Sektörel gelişmelere bağlı olarak hammadde erişimi, maliyetlerin dengede tutulması ve lojistik hatların yapılandırılması öncelikli planlarımız arasında. Rasyonel büyüme stratejimiz kapsamında, mevcut faaliyet alanlarımızı koruyarak somut iş bağlantıları kurmayı amaçlıyoruz. Üretim kapasitemizi, iç pazardaki arz-talep dengesini gözeterek kademeli şekilde artırmaya devam edeceğiz."