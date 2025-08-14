İş İnsanı ve Şoförü Darbetme Suçundan Tutuklandı

Bolu'da, bir kişiyi evinin önünde darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı ve şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan H.Y'nin evinin önünde darbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu iş insanı A.O. (46) ve şoförü A.Y. (40) aynı mahalledeki iş yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" ve "tehdit" suçundan tutuklandı.