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İş kazası sonucu bacağı kesilen adam, hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor - Son Dakika
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İş kazası sonucu bacağı kesilen adam, hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor

Aksaray'da 28 yıl önce iş kazası sonucu sol bacağı kesilen Mustafa Ekli, İŞKUR'un hibe desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı. Ekli, şu anda 9 büyükbaş hayvanıyla geçimini süt ve yoğurt satarak sağlıyor. Engelli olduğu için çalıştırılmayan Ekli, kendi işini yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

22.01.2024 - 11:04,
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AKSARAY'da 28 yıl önce çalıştığı taş ocağında geçirdiği iş kazası sonrasında sol bacağı kesilen Mustafa Ekli (58), 2018 yılında İŞKUR'un bedensel engellilere yönelik hibe desteğine başvuru yaptı. Destek almaya hak kazanan ve 4 büyükbaş hayvanla besiciliğe başlayan Ekli, şu anda hayvan sayısının 9 olduğunu, hayvanların süt ve yoğurdunu satarak geçimini sağladığını söyledi.

Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde oturan 6 çocuk babası Mustafa Ekli, 1996 yılında taş ocağında çalıştığı sırada iş kaza sonucu sol bacağı diz altından kesildi. Yaşamını protez bacakla sürdüren Ekli, 2018 yılında İŞKUR'a (İş Kurumu) bedensel engellilerin iş kurması için vereceği destek için başvurdu. Başvurusu kabul edilen Ekli, bir miktarda kendisi para katıl 4 büyükbaş hayvan alıp beslemeye başladı. Yaşadıklarını anlatan Ekli, şunları söyledi

"Taş ocağında çalışırken 1996 yılında iş kazası sonrası sol bacağım diz altından kesildi. Protez bacakla hayatımı sürdürüyorum. İŞKUR'dan 2018 yılında 45 bin lira destek aldım. 20 bin lira da kendim ekleyerek 4 inekle kendime küçük bir çiftlik kurdum. Hayvan sayımı 9'a kadar çıkardım. Engelli olduğum için beni kimse çalıştırmak istemiyordu. Bende kendi işim olan hayvancılığı yapıyorum. "

'HAYATI HİÇ KÜÇÜMSEMEDİM'

Ailesinin da hayvanlara bakma noktasında kendisine yardımcı olduğunu belirten Ekli, 'Bir kişinin sevmesi ve istemesiyle hayvancılık yapılmaz. Ev halkıda hayvanları sevecek. Ailem de benim gibi düşünüyor ve onların desteğiyle işimi rahat bir şekilde yürütüyorum. Ben işimi severek yapıyorum. Meslekte yarı veteriner oldum. Aşılarını da kendim yapıyorum. Toplamda 9 tane hayvanım var. Hayvan sayısını daha artırmayı düşünüyorum. Buzağılarla birlikte bu sayı daha da artacak inşallah' dedi.

'HAYVANLARA BAKARAK KIZIMI OKUTUYORUM'

Hayata hiç küsmediğini vurgulayan Ekli, 'Kazadan önce hem çiftçilik hem de taş ocağında çalışıyordum. Kazadan sonra 5 yıl, beldemizde büyükbaş hayvan otlatarak, 6 çocuğuma baktım. O dönem çocuklarım da bana yardımcı oldu. 5'ini evlendirdim. 1 kızım da Kahramanmaraş'ta öğretmenlik okuyor. Son senesi inşallah oda öğretmen olacak' diye konuştu.

İş kazası sonucu bacağı kesilen adam, hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor
Kaynak: DHA
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Güzelyurt, İŞKUR, Engelliler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş kazası sonucu bacağı kesilen adam, hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş kazası sonucu bacağı kesilen adam, hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor - Son Dakika
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