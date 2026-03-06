İş Makinesi Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Son Dakika

İş Makinesi Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti

İş Makinesi Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti
06.03.2026 09:42
Eğirdir'de iş makinesi tamiratı sırasında fırlayan tekerle çarpılan Abide Çimenkaya, uçurumdan düştü.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde tamirat sırasında yüksek basıncın etkisiyle yerinden fırlayan iş makinesinin tekerinin çarptığı Abide Çimenkaya (34), düştüğü uçurumda hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Eğirdir'e bağlı Aşağıgökdere köyü Akdereler mevkisinde meydana geldi. Abide Çimenkaya ile eşi Harun Çimenkaya (38), iş makinesinin patlayan lastiğinin tamiratı için araziye gitti. Çalışma sırasında yüksek basıncın etkisiyle yerinden fırlayan teker, Abide Çimenkaya'ya çarptı. Savrulan Abide Çimenkaya, düştüğü yaklaşık 10 metrelik uçurumda hareketsiz kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Abide Çimenkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çimenkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğirdir Kemik Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

