Milas'ta maden faciası! 23 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı maden sahasında duvar ile iş makinesi arasına sıkışan 23 yaşındaki İsa Sarıboğa, hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı maden sahasında duvar ile iş makinesi arasına sıkışan İsa Sarıboğa (23), hayatını kaybetti.
İŞ MAKİNESİ İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI
Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Sarıboğa, çalıştığı maden sahasında henüz belirlenemeyen nedenle iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı.
KORKUNÇ ŞEKİLDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Sarıboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sarıboğa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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