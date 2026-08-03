İş Sağlığı İçin Güvenli Gelecek Tırı Niğde'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İş Sağlığı İçin Güvenli Gelecek Tırı Niğde'de

İş Sağlığı İçin Güvenli Gelecek Tırı Niğde\'de
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Sağlığı ve Güvenliği Tırı, Niğde'de farkındalık etkinlikleriyle vatandaşlarla buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "İş'te Güvenli Gelecek Tırı", Niğde'de vatandaşlarla buluştu.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında ziyaretçilerini ağırlayan tırda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından vatandaşlara güvenli çalışma hayatı ve iş sağlığı ile güvenliği konusunda bilgi verildi.

Katılımcılar, "Güven Usta Puzzle", "Çarkıfelek" ve "Oyun Halısı" gibi eğitici ve eğlenceli etkinliklerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilirken, özellikle çocuklar ve gençler uygulamalı etkinliklere ilgi gösterdi.

Vali Nedim Akmeşe de etkinlik alanını ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Sağlığı İçin Güvenli Gelecek Tırı Niğde'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp “dedektif oyunu“ incelemiş Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp "dedektif oyunu" incelemiş
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu
Düğün dönüşü kabus oldu Anne öldü, baba ile kızı yaşam savaşı veriyor Düğün dönüşü kabus oldu! Anne öldü, baba ile kızı yaşam savaşı veriyor

13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:38
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 13:44:59. #7.13#
SON DAKİKA: İş Sağlığı İçin Güvenli Gelecek Tırı Niğde'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.