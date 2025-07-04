İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Yeni Adımlar - Son Dakika
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İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Yeni Adımlar

04.07.2025 17:33
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Bakan Işıkhan, iş sağlığı sorunlarının azaltılması için yeni politika belgeleri ve seminerler düzenleneceğini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş kazaları ve meslek hastalıkları, bugün hala dünyada, milyonlarca çalışanın hayatını veya sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yönüyle iş sağlığı ve güvenliği, sadece ülkemizde değil dünyada da büyük bir sorun, çalışma ve müdahale alanıdır. Hedefimiz, bu küresel sorunu ülkemizde en alt seviyeye indirmektir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, yılda en az bir kez toplanması öngörülen 'Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi' toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ile bakan yardımcıları, bakanlık personelleri, sendika temsilcileri yer aldı.

'YENİ BİR POLİTİKA BELGESİ OLUŞTURULACAK'

Işıkhan, hedeflerinin iş sağlığı sorunlarını Türkiye'de en alt seviyeye indirmek olduğuna işaret ederek, "Bugün, uzun bir aradan sonra, ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği politikasına hem katkı sunmak hem de bunu günümüzün şartlarına uygun hale getirmek amacıyla toplantımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah ortak bir zeminde, yeni bir Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politika Belgesi'nin oluşturulması suretiyle de çalışmalarımızı sonlandıracağız. Bugüne kadar; paydaşlarımızın katkısıyla 3 Ulusal İSG Politika Belgesi ve Eylem Planı yayımlanmıştır. Bundan sonra da çalışma hayatımız adına aldığımız her kararda, aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. İş kazaları ve meslek hastalıkları, bugün hala dünyada, milyonlarca çalışanın hayatını veya sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yönüyle iş sağlığı ve güvenliği, sadece ülkemizde değil dünyada da büyük bir sorun, çalışma ve müdahale alanıdır. Hedefimiz, bu küresel sorunu ülkemizde en alt seviyeye indirmektir" dedi.

'5 İLİMİZDE SEMİNER DÜZENLEYECEĞİZ'

Bakan Işıkhan, 23 yıldır, her alanda olduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği meselesinde de insan odaklı bir hizmet anlayışını benimsediklerini söyleyerek, "2012 yılında iş kanunundan bağımsız olarak hayata geçirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önemli bir dönüm noktası oldu. Yine bu sene, devlet kurumları ve 50'den az çalışanı olan işyerleri için de kanundaki 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri' maddesine yönelik ertelemeler, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla son buldu ve yeni düzenlememiz yürürlüğe girdi. Mevzuatımızı güçlendirip, dünya standartlarıyla uyumlu hale getirmeye devam ediyoruz. Bu süreçte, madencilerimiz, maden emekçilerimiz için hayati önem taşıyan 'Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Geliştirilmesi' projesini de başarıyla tamamladık. Öte yandan, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak çeşitli faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Bunların en önemlilerinden birisi olan ve her yıl mayıs ayında düzenlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası programını, bildiğiniz gibi, bu yıl Kayseri'de gerçekleştirdik. Ayrıca, 'İş'te Güvenli Gelecek Buluşmaları' kapsamındaki ilk toplantımızı da Ankara'da, yine tüm paydaşlarımızın katılımı ve katkılarıyla başlatmış olduk. Önümüzdeki süreçte 5 ilimizde daha bu seminerleri düzenleyeceğiz" dedi.

'2 MİLYAR TL TEŞVİK ÖDEMESİ YAPTIK'

Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde; ekonomik anlamda yetersizlik yaşaması muhtemel işverenlerin yanında olduklarına dikkat çeken Işıkhan, "Bu anlamda; 'Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' kapsamında uygun şartları sağlayan yaklaşık; 3 bin 400 iş yerine 2 milyar TL teşvik ödemesi yaptık. Tüm bu uygulamaları, sürekli değişen ve gelişen teknolojiyle entegre bir şekilde yürütmek üzere; iş sağlığı ve güvenliğinde dijital dönüşüm sürecini başlattık. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin dijital ortamda takip edilmesini sağlayan yazılım sistemimiz; İSG-KATİP'i uygulamaya aldık" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Yeni Adımlar - Son Dakika

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