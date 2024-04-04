İş Sağlığı ve Güvenliği İhlalleri Büyük Yangınlara Yol Açıyor - Son Dakika
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İş Sağlığı ve Güvenliği İhlalleri Büyük Yangınlara Yol Açıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği İhlalleri Büyük Yangınlara Yol Açıyor

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Ankara ve İstanbul'da çıkan büyük yangınlar üzerinden iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) önemine dikkati çekerek ilgili kanunun uygulanmasındaki ihlallerin bu tür facialara yol açtığını bildirdi. Sert, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir eğlence merkezinde ve Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktığını hatırlattı. İSG uzmanlarının gerçekten icracı bir denetim mekanizması içerisinde çalıştırılmaları gerektiğini belirten Sert, işletmelerin uzman görüşlerine riayet etmek zorunda olduğunu vurguladı.

04.04.2024 13:49  Güncelleme: 13:52
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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Ankara ve İstanbul'da çıkan büyük yangınlar üzerinden iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) önemine dikkati çekerek ilgili kanunun uygulanmasındaki ihlallerin bu tür facialara yol açtığını bildirdi.

Sert, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir eğlence merkezinde ve Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktığını anımsattı.

İki olay üzerinden İSG'nin önemine işaret eden Sert, "İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, işveren tarafından yetkiden uzak, göstermelik değil, gerçekten icracı bir denetim mekanizması içerisinde çalıştırılmaları gerekiyor. İlgili kanunun uygulanmasında yaşanan sıkıntılar böylesi facialara sebebiyet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sert, şu ifadeleri kullandı:

"İSG uzmanı çalıştırma hükümlerinin artık gereği gibi uygulanması hatta kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Bazı işletmelerde bu uzmanların göstermelik çalıştırıldığını, haklarına hukuklarına riayet edilmediği için görev anlamında boşa düşürüldüklerini, hazırlanan raporların işverenler tarafından görmezden gelindiğini görüyoruz. Sonuçta böylesi facialar yaşanıyor, yürekler yanıyor. İSG uzmanları artık çalışma hayatının doğal parçasıdırlar ve işletmeler, uzman görüşlerine riayet etmek zorundadır."

Kaynak: AA

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