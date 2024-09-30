İş'te Konak Projesi ile 300 Kişi İstihdam Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İş'te Konak Projesi ile 300 Kişi İstihdam Edildi

Geniş Video İzle

Konak Belediyesi'nin, iş arayanlar ile işverenleri buluşturan 'İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi' üç ayda 300 kişiyi istihdam etti. Proje, seçim vaadi olarak hayata geçirildi ve iş arayanlara online başvuru imkanı sunuluyor.

30.09.2024 12:20  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin, işverenle iş arayan vatandaş arasında köprü olan 'İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi', iş arayanların istihdamına aracı olmaya devam ediyor. Üç ay önce hizmet vermeye başlayan İş'te Konak, bu sürede 300 kişiyi iş sahibi yaptı.

Konak Belediyesi'nin üç ay önce hizmete açtığı "İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi", kısa sürede istihdama önemli bir katkı koydu. İşverenle iş arayan vatandaşın kesişim noktası olan İş'te Konak, nitelikli iş gücü yaratarak istihdama katkı koyma hedefini ilk üç ayda gerçekleştirdi ve bir rekora imza attı. Üyesi olan 200'ye yakın firmayla işbirliği halinde çalışan İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi'nde gerçekleştirilen toplu iş görüşmeleri neticesinde, iş arayan vatandaşlar doğrudan işveren firmalarla temas kurma fırsatı yakaladı. İş'te Konak'a başvuran 300 kişi ise İzmir'in tanınmış firma ve işletmelerinde işe girdi.

Seçim vaadi gerçek oldu

Seçim dönemi vaatleri arasında yer alan istihdama yönelik İş'te Konak projesini görev süresinin ilk yüz günü içinde hayata geçiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, iş arayan vatandaşları İş'te Konak'a başvuruda bulunmaya davet etti. Başkan Mutlu, "Seçim döneminde gördük ki en çok üzerinde durulan konuların başında işsizlik geliyor. Biz bu konuda elimizden geleni yapmak için söz verdik ve bu sözümüzü göreve geldikten sonraki ilk 100 gün içinde hızla yerine getirdik. İzmir iş dünyasının değerli isimleri de bu projeye inandı ve yanımızda durdu. Şu anda 200'e yakın firma İş'te Konak üyesi. 2 bine yakın iş arayan vatandaşımızın başvurusu bizde kayıtlı. İlk üç ayda ise 300 vatandaşımız işbaşı yaptı. İş arayan komşularımızı İşte Konak'a bekliyoruz" diye konuştu.

İş'te Konak'la iş sahibi oldular

İş'te Konak'la Eldor Group'ta işe başlayan Yağmur Buse Kara, Naz Ertan ve Esmanur Kara, Başkan Mutlu'ya teşekkürlerini ileterek, "İş arıyorduk, İş'te Konak'a başvurduk. Konak Belediyesi sayesinde burada işe başladık" sözleriyle heyecanlarını paylaştı.

Online başvuru

İş'te Konak'a başvurular www.istekonak.com web sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Başvuru sonrası, iş arayanlar kendilerine uygun iş ve firma seçeneklerini sistem üzerinden takip ederek toplu iş görüşmelerine katılabiliyor.

İş\'te Konak Projesi ile 300 Kişi İstihdam Edildi
Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş'te Konak Projesi ile 300 Kişi İstihdam Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Herkes bunu tartışıyor İşte Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
21:49 Dünya medyası art arda son dakika geçiyor Tanklar Lübnan’a girdi Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:22 Serhat Akın’a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:17 Ali Babacan’a rakip çıktı “Anketlerde yüzde 0,35’e düştük“ sözleriyle adaylığını resmen açıkladı Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:19 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Oto tamircisini linç etmek istediler 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 22:34:44. #1.13#
SON DAKİKA: İş'te Konak Projesi ile 300 Kişi İstihdam Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement