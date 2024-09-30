İş\'te Konak Projesi ile 300 Kişi İstihdam Edildi

Güncel

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin, işverenle iş arayan vatandaş arasında köprü olan 'İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi', iş arayanların istihdamına aracı olmaya devam ediyor. Üç ay önce hizmet vermeye başlayan İş'te Konak, bu sürede 300 kişiyi iş sahibi yaptı.

Konak Belediyesi'nin üç ay önce hizmete açtığı "İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi", kısa sürede istihdama önemli bir katkı koydu. İşverenle iş arayan vatandaşın kesişim noktası olan İş'te Konak, nitelikli iş gücü yaratarak istihdama katkı koyma hedefini ilk üç ayda gerçekleştirdi ve bir rekora imza attı. Üyesi olan 200'ye yakın firmayla işbirliği halinde çalışan İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi'nde gerçekleştirilen toplu iş görüşmeleri neticesinde, iş arayan vatandaşlar doğrudan işveren firmalarla temas kurma fırsatı yakaladı. İş'te Konak'a başvuran 300 kişi ise İzmir'in tanınmış firma ve işletmelerinde işe girdi.

Seçim vaadi gerçek oldu

Seçim dönemi vaatleri arasında yer alan istihdama yönelik İş'te Konak projesini görev süresinin ilk yüz günü içinde hayata geçiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, iş arayan vatandaşları İş'te Konak'a başvuruda bulunmaya davet etti. Başkan Mutlu, "Seçim döneminde gördük ki en çok üzerinde durulan konuların başında işsizlik geliyor. Biz bu konuda elimizden geleni yapmak için söz verdik ve bu sözümüzü göreve geldikten sonraki ilk 100 gün içinde hızla yerine getirdik. İzmir iş dünyasının değerli isimleri de bu projeye inandı ve yanımızda durdu. Şu anda 200'e yakın firma İş'te Konak üyesi. 2 bine yakın iş arayan vatandaşımızın başvurusu bizde kayıtlı. İlk üç ayda ise 300 vatandaşımız işbaşı yaptı. İş arayan komşularımızı İşte Konak'a bekliyoruz" diye konuştu.

İş'te Konak'la iş sahibi oldular

İş'te Konak'la Eldor Group'ta işe başlayan Yağmur Buse Kara, Naz Ertan ve Esmanur Kara, Başkan Mutlu'ya teşekkürlerini ileterek, "İş arıyorduk, İş'te Konak'a başvurduk. Konak Belediyesi sayesinde burada işe başladık" sözleriyle heyecanlarını paylaştı.

Online başvuru

İş'te Konak'a başvurular www.istekonak.com web sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Başvuru sonrası, iş arayanlar kendilerine uygun iş ve firma seçeneklerini sistem üzerinden takip ederek toplu iş görüşmelerine katılabiliyor.