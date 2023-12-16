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İş Yatırım Analisti: Çin'in başarısı dünyaya açılmasından kaynaklanıyor - Son Dakika
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İş Yatırım Analisti: Çin'in başarısı dünyaya açılmasından kaynaklanıyor

İş Bankası Grubu'nun İstanbul'daki yatırım bankacılığı kolu olan İş Yatırım'ın analistlerinden Şant Manukyan, Çin'in başarısının dünyaya açılmasından kaynaklandığını belirtti. Çin, kanunları yatırımcılara daha açık hale getirerek muazzam bir dış yatırım çekti ve bu yatırımı kendi uzmanlaşmaları için kullandı.

İş Yatırım Analisti: Çin\'in başarısı dünyaya açılmasından kaynaklanıyor
16.12.2023 - 13:41,
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Dosya Boyutu: 44.71 MB

ÇEKİM TARİHİ: 11 Aralık 2023

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. Çin ile ilgili görüntüler

İş Bankası Grubu'nun İstanbul'daki yatırım bankacılığı kolu olan İş Yatırım'ın analistlerinden Şant Manukyan, Çin'in başarısının dünyaya açılmasından kaynaklandığını belirtti.

"Çin'in bugüne kadar olan başarısına baktığımızda çok hızlı bir şekilde endüstrileştiğini görebiliyoruz. Bu sadece Çin'in başarısı değil Çin'in dünyaya entegre olmasıyla beraber gelen bir başarı. Dolayısıyla dünyaya açılmanın getirdiği bir başarı.

Çin, kanunları yatırımcılara çok daha açık bir hale getirdi ve muazzam bir dış yatırım çekti. Ardından da bu dış yatırımı kendi uzmanlaşmaları için kullandılar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, İş Bankası, İstanbul, Son Dakika

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