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İş yerinde hareketsiz yatan kişi kendisini ölü sanıyor - Son Dakika
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İş yerinde hareketsiz yatan kişi kendisini ölü sanıyor

Antalya'da bir iş yerinde hareketsiz yatan Erol M., kendisini uyandıran sağlık ekibine ölü olduğunu düşündüğünü söyledi. Sağlıkçılar, alkollü olduğunu tespit ettikleri Erol M.'ye alkol almaması konusunda tavsiyede bulundu.

İş yerinde hareketsiz yatan kişi kendisini ölü sanıyor
16.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 10:56
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ANTALYA'da, iş yerinde hareketsiz yatan Erol M., kendisini uyandıran sağlık ekibine, "Ben ölmedim mi" dedi. Sağlıkçılar, alkollü olduğu tespit edilen Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 164'üncü Sokak'ta meydana geldi. Dükkanda hareketsiz halde yatan Erol M.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, işletmenin kapısını, levyeyle açtı. İçeri giren sağlık ekibi, hareketsiz yatan Erol M.'nin nabzını kontrol edip, sonra yattığı yerden kaldırdı.

Sağlık ekibini karşısında gören Erol M., "Ben ölmedim mi ya" diye tepki verdi. Sağlıkçılar ise "Ölmedin, ölmedin" karşılığını verdi. Durumunun iyi ancak alkollü olduğu tespit edilen Erol M., ekiplere teşekkür etti. Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulunan sağlık ekibi, iş yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA
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Muratpaşa, Altındağ, Olay, İtfaiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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