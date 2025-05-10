Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanlığına yeniden İsa Gök seçildi.
Sendikadan yapılan açıklamada, Şeker-İş 23. Olağan Genel Kurulunun, bugün yapılan seçimlerin ardından tamamlandığı belirtildi.
Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda İsa Gök yeniden genel başkan seçilirken, yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Genel Başkan Yardımcısı (Genel İdari İşlerden Sorumlu) Cengiz Ünder, Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu) İlhan Özyurt, Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim İşlerinden Sorumlu) İbrahim Dayı, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu) Murat Taşlıyurt."
Son Dakika › Güncel › İsa Gök Tekrar Şeker-İş Genel Başkanı - Son Dakika
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