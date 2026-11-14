İsa Hatipoğlu'nun adı Bayraklı İtfaiye İstasyonu'na verilecek - Son Dakika
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İsa Hatipoğlu'nun adı Bayraklı İtfaiye İstasyonu'na verilecek

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İsa Hatipoğlu\'nun adı Bayraklı İtfaiye İstasyonu\'na verilecek
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen önergeyle İsa Hatipoğlu'nun adı Bayraklı İtfaiye İstasyonu'na verilecek. Görevi başında 7 Mart 2022'de 53 yaşında hayatını kaybeden Hatipoğlu'nun anısı, itfaiye teşkilatına sunduğu katkılarla gelecek kuşaklara aktarılacak.

(İZMİR)- İzmir İtfaiyesi'nin emektarı İsa Hatipoğlu'nun adı, Bayraklı İtfaiye İstasyonu'na verilecek. Görevi başında hayatını kaybeden Hatipoğlu'nun anısı, mesleğe katkılarıyla gelecek kuşaklara aktarılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çatısı altında uzun yıllar emek veren, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu 7 Mart 2022'de henüz 53 yaşındayken hayatını kaybeden İsa Hatipoğlu'nun adı, Bayraklı İtfaiye İstasyonu'nda yaşayacak. Evli ve bir çocuk babası Hatipoğlu, sahada üstlendiği görevlerin yanı sıra ekiplerin sevk ve idaresindeki sorumluluğuyla da teşkilata katkı sağladı. Meslek hayatı boyunca büyük afetlerde yürütülen çalışmalarda da görev alan Hatipoğlu, Soma maden faciası ve 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde sorumluluk üstlendi. Zorlu koşullarda gerçekleştirilen müdahale çalışmalarına katkı sunan Hatipoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü'nde Merkez Bölge Amiri olarak görev yapıyordu. Hatipoğlu, hayatını kaybettiği sırada da itfaiye teşkilatındaki görevini sürdürüyordu.

ADI GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen önergenin kabul edilmesiyle İsa Hatipoğlu'nun adının Bayraklı İtfaiye İstasyonu'na verilmesi kararlaştırıldı. Böylece İzmir İtfaiyesi'ne yıllarını adayan Hatipoğlu'nun hatırası yaşatılacak. Mesleki deneyimi, afetlerde üstlendiği sorumluluklar ve teşkilata sunduğu katkılar, itfaiyecilik mesleğinin dayanışma ve hizmet anlayışını gelecek kuşaklara taşıyan anlamlı bir miras olarak varlığını sürdürecek.

Kaynak: ANKA
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