İsa Özkul\'u Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Besni ilçesinde serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'u arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Küçük, 12 Haziran'da Kızılin Köprüsü yakınlarında serinlemek amacıyla suya girdikten sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan İsa Özkul için sürdürülen arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye geldi.

Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Küçük, ekiplerin yürüttüğü faaliyetleri bir süre takip etti.

Besni ilçesindeki Göksu Çayı'nda serinlemek için suya giren Vakıf Aksu (17), Hasan Gulusarı (20), Ali Yıldız (19) ve İsa Özkul, su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kalmış, gençlerden üçü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, İsa Özkul akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Özkul'u bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam etti.