İscehisar Belediye Başkanı mermer sektörü hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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İscehisar Belediye Başkanı mermer sektörü hakkında bilgi aldı

İscehisar Belediye Başkanı mermer sektörü hakkında bilgi aldı

İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek ilçedeki mermer sektörü hakkında bilgi aldı. Kılınçarslan, ilçenin mermer sektörüne destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ile birlikte İzmir'deki doğaltaş fuarına katılarak İscehisarlı firmaların stantlarını ziyaret ettiler. Kılıçtürk, İscehisarlı firmaların başarılı bir şekilde temsil edilmesinin bölgenin doğaltaş sektöründeki potansiyelini ve uluslararası rekabet gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

25.04.2024 17:49
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İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, ilçedeki mermer sektörü hakkında bilgi aldı.

Kılınçarslan, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi.

Çakmak, ilçedeki mermer sektörü hakkında Kılınçarslan'a bilgi verdi, sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kılınçarslan da ilçenin mermer sektörüne her türlü desteği vermeye gayret edeceklerini ifade etti.

İscehisar Kaymakamı Kılıçtürk ile belediye başkanı Kılınçarslan, mermer fuarına katıldı

İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ile Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, İzmir'de 29. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına katılan firmaların stantlarına ziyarette bulundu.

Kılıçtürk ile Kılınçarslan, İzmir'deki fuarda İscehisarlı firmaların stantlarını ziyaret etti.

Bölgenin marka değerini güçlendirmek için firmalara her türlü desteği verdiklerini aktaran Kılıçtürk, yaptığı açıklamada, "İzmir'deki fuarda İscehisarlı firmalarımızın yoğun ilgi görmesi ve başarılı bir şekilde temsil edilmesi, bölgemizin doğaltaş sektöründeki potansiyelini ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İscehisar Belediye Başkanı mermer sektörü hakkında bilgi aldı - Son Dakika

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